Ömer Çelik'ten CHP'nin Sedef Kabaş'a ziyaretine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklu olan Sedef Kabaş'la ilgili tutumu üzerinden CHP'yi eleştirdi. Çelik, 'CHP hakaret söylemine karşı tavır geliştirmedi' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili Vekillerle buluştu. Toplantı sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Çelik ise, CHP'nin Sedef Kabaş'a ziyareti için "Bir nefreti destekler gibi bu ziyareti yapmak, Allah kimseyi bu duruma düşürmesin" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Dün gece Kış Kartal'ı harekatıyla terör örgütlerinin yapılarını darmadağın ettik. Bugün de yeni operasyonumuz başladı. Demokrasimizi tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatına kast eden terörle mücadele devam edecektir. Sınır ötesi operasyonlar olduğunda kara propaganda çalışmaları başlıyor.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti gerçekleşecek. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 30. yılı nedeniyle düzenlenecek bu ziyaret. Siyasi konulardan ticarete, aramızdaki ithalat ihracata kadar her şey bu konseyde görüşülecek.

Bu dünyada şuanda dünya siyasetinin en sıcak gelişmesi Rusya-Ukrayna gerilimidir. Her iki devleti de destekleyen devletler vardır. Cumhurbaşkanımız hem Rusya ile hem Ukrayna ile konuşabilen bir liderdir. Ukrayna tarafı ile konuşanlar Rusya ile sağlıklı bir diyaloğa sahip değiller. Cumhurbaşkanımızın her iki tarafla güçlü ilişkisi var.

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME

Değerli arkadaşlarımız Ermenistan ile normalleşme adımlarını sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Türkiye bir daha barış vizyonuna sahip bir ülke olduğunu ortaya koymuştur. Uçuşlar tekrar başlıyor. Diasporanın Türkiye-Ermenistan ilişkilerini zehirleyen, Türkiye'yi ırkçılıkla suçlamaya çalışan çabasına karşı uzun bir mücadelemiz oldu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Ermenistan ile normalleşmeyi sağlayacak protokoller oluşmuştu. Ermenistan o protokolleri iptal etmişti. Yine de Cumhurbaşkanımız geçmişteki acılar yarıştırmak yerine bu acıları birlikte analım diyerek güçlü bir mesaj vermişti. Azerbaycan'ın uygun görmediği hiçbir oluşumun içerisinde olmayacağız diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan tavrını da belli etmişti.

Umarız ki bu uçuşların başlamasından sonra bu süreci zehirleyici herhangi bir provokasyon ortaya çıkmaz. Bu bölgenin barış vizyonunu korumak açısından gereklidir.

Cumhurbaşkanımızın milletvekilleri ile buluşmaları devam edecek.

CHP'NİN SEDEŞ KABAŞ'A ZİYARETİ

Cumhurbaşkanımıza yapılan asla kabul edilmeyecek hakaretler için CHP deseydi ki, "Evet biz muhalifiz ama kimse kimseye hakaret etmemelidir" işte bunu deseydi kendilerini ayrıştıracaklardı. Fakat muhalefeti siyasi argümanlarla yapmak arasında büyük açık var. Türkiye Cumhuriyetinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret söylemini beslemek nefret siyasetidir. Bir nefreti destekler gibi bu ziyareti yapmak, Allah kimseyi bu duruma düşürmesin.

Hemen her meselede, tutarsızlığın giderek büyüdüğünü görüyoruz. Tezkere meselesinde gördük. CHP tezkereye karşı çıktı. Muhalefetin diğer unsurları başka açıklamalarda bulundu. Kendi içerisinde tutarlılık oluşturamamış, sadece o muhalefet ittifakı içerisinde çekişmede bulunuyorlar."

MİLLET İTTİFAKI'NIN SİYASET YARIŞI

Karşı ittifak içindeki tartışma bizi ilgilendirmiyor. Vatandaşın önüne böyle bir temsille çıktığınız zaman bir iç tutarlılık olmalıdır. Tezkere meselesinde gördük. Kılıçdaroğlu karşıyız dedi, ittifakın diğer üyeleri farklı bir şey söyledi. Kendi içerisinde bir tutarlılık, bütünlük oluşturamamış bir siyaset yarışı söz konusu. A partisi mi B partisine muhtaçtır, B partisi mi A partisine muhtaçtır, bu halkın sorunu değil. Ne oturma düzeniyle ilgili tartışmalar bunlar suni tartışmalardır. Siyasi savrulmadan başka bir şey değildir. .