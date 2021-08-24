Okullarda alınacak koronavirüs tedbirleri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan 'Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.
2021-08-24 10:48:09
Rehberde öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları, öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi.
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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