DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Koronavirüs salgını Alman kamu bütçesini vurdu!
Altın 17 gün sonra kritik eşiği aştı
2022-2022 Polis maaş zammı ne kadar? Polis maaşlarına zam yüzde kaç yapıldı?
Suriyeli Reyhan 22 gündür kayıp
''Kabil’e giden Ukrayna tahliye uçağı kaçırıldı'' iddiası
Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? Filiz Akın neden yoğun bakıma alındı?
Göçmen balıklarının su altındaki ‘hemşehri dayanışması’
Rusya, 22 yıl sonra IMF'den yardım aldı
Bakan Varank’tan yapay zeka açıklaması: 50 bin hedefine ulaşmayı hedefliyoruz
Bakan Yanık: 93 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız
Bakan Yanık duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor
2022 zamlı polis maaşı | 2022 polis maşı ne kadar oldu? 2022 En düşük polis maaşı ne kadar?
Uçakta Türk bayrağı var diye uçmak istemedi
Okullarda alınacak koronavirüs tedbirleri belli oldu
İki kuruma 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak

TIMETURK / GÜNDEM / Okullarda alınacak koronavirüs tedbirleri belli oldu

Okullarda alınacak koronavirüs tedbirleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan 'Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

2 Saat Önce
2021-08-24 10:48:09
Okullarda alınacak koronavirüs tedbirleri belli oldu

Rehberde öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları, öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi.

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş