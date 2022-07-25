Okullar ne zaman açılacak? 2022 MEB okullar hangi tarihte açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili devam ederken velilerin en çok araştırdığı konuların başında, okulların açılış tarihi geliyor. MEB Takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar hangi tarihte açılıyor? İşte detaylar...

Yaz tatili devam ederken velilerin en çok araştırdığı konuların başında, okulların açılış tarihi geliyor. MEB Takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar hangi tarihte açılıyor? İşte detaylar... Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıç takvimi; Başlangıç: 12 Eylül 2022 Bitiş: 20 Ocak 2023 olarak belirlendi. 1. ara tatil; Başlangıç: 14 Kasım 2022 Bitiş: 18 Kasım 2022 Yarıyıl tatili; Başlangıç: 23 Ocak 2023 Bitiş: 3 Şubat 2. dönem okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimine göre; Başlangıç: 6 Şubat 2023 Bitiş: 16 Haziran 2023 olarak belirlendi. 2.ara tatil; Başlangıç: 17 Nisan 2023 Bitiş: 20 Nisan 2023 .