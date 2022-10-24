Okul önünde silahlı kavga! 2 öğrenci öldü, 13 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, öğrencilerin okul çıkışı saatinde lise önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar yoldan geçen öğrenci servis minibüsünde bulunan Ömer Faruk Çınar (16) ile Sümeyye Yeten'in (16) hayatını kaybetmesine yol açtı. Çatışmada 13 kiş de yaralanırken, ilçede geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yenişehir Mahallesinde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, okul önünde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü.

Okul çıkışı saatinde tarafların birbirine ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlar evlerine gitmek için bindikleri öğrenci servisinde bulunan Sümeyye Yeten ile Ömer Faruk Çınar ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 13 kişiye daha isabet etti.

Silah sesleri çevrede panik ve korku yaratırken, ihbar üzerine kısa sürede polis ekipleri geldi. Polislerin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada yaralananlar, araç ve ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Servis minibüsünde evine giderken kurşunların isabet ettiği yaralılardan Ömer Faruk Çınar ile Sümemme Yeten hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 13 yaralıdan 2'sinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Talihsiz öğrencilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Silahlı kavganın ardından ilçe genelinde polis ekipleri geniş çaplı önlem aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Olayla ilgili yayın yasağı getirildi

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olaya ilişkin yayın yasağı geldiği aktarılarak, şunlara yer verildi:

"Viranşehir İlçesi Ceylanpınar Yolu üzeri meydana gelen silahla kasten adam öldürme - kasten yaralama olayına ilişkin Viranşehir Sulh Ceza Hakimliğinin 24.10.2022 tarihli ve 2022/ 2490 sayılı kararıyla, kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından söz konusu olayla ilgili çekilen tüm görüntülere 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2 maddesi uyarınca Basın ve Yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

DHA, AA .