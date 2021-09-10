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TIMETURK / GÜNDEM / Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov ile görüştü

Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve KEK Eşbaşkanı Ulukbek Maripov ile görüştü.

2 Saat Önce
2021-09-10 08:02:45
Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve KEK Eşbaşkanı Ulukbek Maripov ile görüştü.

Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu 10'uncu Toplantısı'nın yapılacağı Ala- Arça Devlet Konutu'nda bir araya gelen Oktay ve Maripov ikili baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye, Kırgızistan Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı heyetleri ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan katıldı.

Maripov, Oktay'a gerçekleştirdikleri ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek "Hoş geldiniz" dedi.

Gösterdikleri misafirperverlikten ötürü Maripov'a teşekkür eden Oktay ise "Biz ata yurdumuzdayız. Burada kendimizi misafir olarak görmüyoruz." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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