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Oktay'dan ‘savaş bütçesi’ iddialarına cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM’deki 2022 Bütçe oturumunda, bütçenin ‘savaş bütçesi’ olduğu iddialarına karşılık cevap verdi. Oktay, “PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemiz sizi rahatsız mı ediyor? Sizi rahatsız etse de biz mücadelemize devam edeceğiz” dedi

1 Saat Önce
2021-12-07 00:34:08
Oktay'dan ‘savaş bütçesi’ iddialarına cevap

Oktay'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar:

"2022 bütçesi güçlenen, kalkınan, büyüyen Türkiye'nin bütçesidir. Bütçemiz; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme odaklı bir yapıdadır. 2022 bütçesi; inovasyonun, teknolojinin, durmadan ilerleyen Türkiye'nin bütçesidir. Bu bütçe; işçinin, çiftçinin, KOBİ'lerimizin, üreticimizin, sanayicimizin, memurun, emeklinin; genciyle yaşlısıyla 84 milyon milletimizin bütçesidir. Toplumun tüm kesimlerine hitap eden, sahip çıkan programlar, destekler ve ödenekler barındırmaktadır. Emeğin, barışın, refahın, istikrarın ve bölgesinde söz sahibi, oyun kurucu Türkiye'nin bütçesidir. Buna rağmen, bütçemizin bir 'savaş bütçesi' olduğunu söyleyenlere sesleniyorum: PKK, DEAŞ ve hain FETÖ terör örgütleriyle mücadelemiz sizi rahatsız mı ediyor? Sizi rahatsız etse de biz mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye-Suriye sınır hattında oluşturulmak istenen terör devletini önlememiz mi sizi rahatsız etti? Sizi rahatsız etse de sınırımızın yanı başında bir terör devletine asla izin vermeyeceğiz.

Karabağ

Ermenistan işgaline karşı, Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında olmamız, Akdeniz'de varlığımızın tescili Libya ile yaptığımız anlaşmalar mı sizi rahatsız etmekte? Rahatsız olsanız da devam edeceğiz. Savunma sanayindeki gelişmelerle elde ettiğimiz bağımsızlık mı sizi rahatsız etti? Rahatsız etse de devam edeceğiz. Dışarıdan ve içeriden gelecek her türlü tehdide karşı mücadele etmekte kararlıyız. Siz isteseniz de istemeseniz de."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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