DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konyaspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?
Kazakistan'da OHAL sona erdi
8 partiden 3'üncü ittifak girişimi
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maç sonucu
1461 Trabzon FK'nın yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu!
ÖTV düzenlemesi ikinci ele nasıl yansır? 2022'de ikinci el pazarı ne olur? 2022'de araba alınır mı?
Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta yarın okullar tatil mi?
Fitch Türk piyasasına nasıl bakıyor? Petrol fiyatları nasıl seyrediyor? Fed faiz artırımı kesin mi?
Gaziantep’te okullar tatil edildi mi? Gaziantep’te eğitime ara verildi mi?
Bakan Yanık duyurdu: 2 bin 300 TL oldu
Bayburt'ta okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi
İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin dava başladı
Uşak'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Uşak Valiliği kar tatili açıklaması
Sahte doçentlik diplomasına tahliye!
Yasak Elma'nın ünlü oyuncusu diziden ayrılıyor mu? Yasak Elmada kim vuruldu?

TIMETURK / GÜNDEM / Okan Bayülgen: İnstagram’daki herkesten nefret ediyorum

Okan Bayülgen: İnstagram’daki herkesten nefret ediyorum

Okan Bayülgen programına davet ettiği eski manken, televizyoncu İvana Sert ile İnstagram polemiğine girdi

2 Saat Önce
2022-01-18 21:00:30
Okan Bayülgen: İnstagram’daki herkesten nefret ediyorum

Televizyoncu Bayülgen, Global TV'de yayımlanan Uykusuzlar Kulübü programına davet ettiği eski manken TV programcısı İvana Sert ile İnstagram'ı tartıştı.

Sert'in İnstagram'da paylaştığı pozlarla ilgili soru yönelten Bayülgen, fotoğraflarını paylaşmasının özel bir nedeni olup olmadığını sordu.

bayülgen-sert-instagram.2PNG

Bayülgen, İnstagram'da poz verilerek paylaşılan resimleri anlayamadığını vurgularken, “takip ettiğimde İnstagram'daki herkesten nefret ediyorum. Korkunç bir şey. Çok akıllı bulduğum kadınların -poz ve hareketlerini kastederek- yani korkunç bir şey, aklını kaçırmış gibi…” diye konuştu.

‘Acı çeken bedenler…'

Bayülgen, sabah kalktığında ve her fırsatta aynada kendi bedenine bakanları kastederek, “ben bunlara acı çeken bedenler olarak bakıyorum, mesela her sabah kalktığında buz gibi bir duş… niye lan, yani ne oldu ki..” yorumda bulundu.

bayülgen-sert-instagram.3PNG

Bunun motivasyon amaçlı olduğunu ifade eden Sert ise araya girerek ‘burcunuz ne?' sorduğunda, “bunun burçla filan alakası yok, öküz burcuyum, ne alakası var” diyen Bayülgen, “Hakikaten anlayamıyorum, vücudunla mı barışıksın, böyle aynaya geçip… bunun bir motivasyonu olması lazım” diyerek eleştirdi.

.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş