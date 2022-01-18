Okan Bayülgen: İnstagram’daki herkesten nefret ediyorum

Okan Bayülgen programına davet ettiği eski manken, televizyoncu İvana Sert ile İnstagram polemiğine girdi

Televizyoncu Bayülgen, Global TV'de yayımlanan Uykusuzlar Kulübü programına davet ettiği eski manken TV programcısı İvana Sert ile İnstagram'ı tartıştı.

Sert'in İnstagram'da paylaştığı pozlarla ilgili soru yönelten Bayülgen, fotoğraflarını paylaşmasının özel bir nedeni olup olmadığını sordu.

Bayülgen, İnstagram'da poz verilerek paylaşılan resimleri anlayamadığını vurgularken, “takip ettiğimde İnstagram'daki herkesten nefret ediyorum. Korkunç bir şey. Çok akıllı bulduğum kadınların -poz ve hareketlerini kastederek- yani korkunç bir şey, aklını kaçırmış gibi…” diye konuştu.

‘Acı çeken bedenler…'

Bayülgen, sabah kalktığında ve her fırsatta aynada kendi bedenine bakanları kastederek, “ben bunlara acı çeken bedenler olarak bakıyorum, mesela her sabah kalktığında buz gibi bir duş… niye lan, yani ne oldu ki..” yorumda bulundu.

Bunun motivasyon amaçlı olduğunu ifade eden Sert ise araya girerek ‘burcunuz ne?' sorduğunda, “bunun burçla filan alakası yok, öküz burcuyum, ne alakası var” diyen Bayülgen, “Hakikaten anlayamıyorum, vücudunla mı barışıksın, böyle aynaya geçip… bunun bir motivasyonu olması lazım” diyerek eleştirdi.

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