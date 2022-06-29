Okan Bayrak bulundu mu? Düzce'de selde kaybolan operatör bulundu mu? Yeni evli Okan Bayrak son durum!
Okan Bayrak bulundu mu? Düzce'de sel bölgesinde çalışma yapan operatör Okan Bayrak'ın akıbeti merak ediliyor. Düzce'de selde kaybolan operatör bulundu mu? Yeni evli Okan Bayrak son durum!
2022-06-29 09:28:01
Düzce'de sel bölgesinde çalışma yapan operatör Okan Bayrak'ın akıbeti merak ediliyor. Düzce'de selde kaybolan operatör bulundu mu? Yeni evli Okan Bayrak son durum!
Okan Bayrak nasıl kayboldu?
Düzce'de sağanakla birlikte sürüklenen ağaç ve atıklar, Üçköprü Köprüsü'nün ayaklarını tıkayarak, taşkınlara neden oldu. İl Özel İdaresi'nin iş makinesi ile gece saatlerinde bölgede çalışma başlatıldı.
Çalışmalar sırasında operatör Okan Bayrak'ın kullandığı iş makinesi, devrildi. Bayrak, sulara kapılarak gözden kayboldu. Bayrak'tan haber alınmayan İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, bölgeye gitti. Devrilen iş makinesini gören ekipler, durumu AFAD'a bildirdi. Bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Okan Bayrak bulundu mu?
Okan Bayrak sel sularında iş makinesiyle birlikte sular arasında kaybolmuştu. Bayrak'ın iş makinesi sabah saatlerinde sular içinden çıkarıldı. Kendisinden haber alınamayan Okan Bayrak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. .
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