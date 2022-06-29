Okan Bayrak bulundu mu? Düzce'de selde kaybolan operatör bulundu mu? Yeni evli Okan Bayrak son durum!

Okan Bayrak bulundu mu? Düzce'de sel bölgesinde çalışma yapan operatör Okan Bayrak'ın akıbeti merak ediliyor. Düzce'de selde kaybolan operatör bulundu mu? Yeni evli Okan Bayrak son durum!