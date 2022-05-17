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TIMETURK / GÜNDEM / Ok gibi saplandı

Ok gibi saplandı

Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

39 Dakika Önce
2022-05-17 23:56:12
Ok gibi saplandı

Kaza, saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu Ataşehir bağlantısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsü Deniz Gündüz'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JK 2756 plakalı otomobil, Yenisahra sapağındaki bariyerlere çarptı.

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Sürücü Deniz Gündüz bariyerin ok gibi saplandığı otomobilde sıkıştı. Bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin araç içerinden çıkardığı sürücü Gündüz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

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