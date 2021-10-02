“Oğuzhan Asiltürk’ün çıkışı, FETÖ’cüleri öfkeden kudurtmuştu”

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “Oğuzhan Asiltürk’ün vefatının ardından kem sözler edenler arasında Ergenekon’un, Balyoz’un zulmüne maruz kalmış olanlar da yer alıyor. Asiltürk’ün Ergenekon Operasyonu’na karşı çıkışı, FETÖ’cüleri öfkeden kudurtmuştu” dedi.

Ahmet Hakan bugünkü yazısında önceki gün hastanede vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile ilgili bölümü şöyle:

OĞUZHAN ASİLTÜRK'Ü NEDEN

HAYIRLA YÂD ETMELİYİZ?

OĞUZHAN Asiltürk, ömrünün son demlerinde Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na yakınlaştırmaya çalıştı.

Bu yüzden vefatının ardından kem sözler edenler var.

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Bir de baktım ki...

Kem sözler edenler arasında Ergenekon'un, Balyoz'un zulmüne maruz kalmış olanlar da yer alıyor.

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Hemen hatırladım Oğuzhan Bey'in Ergenekon ve Balyoz zulmünün ortalığı kasıp kavurduğu günlerde yaptığı çıkışı.

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Şöyle demişti Oğuzhan Asiltürk:

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“Ergenekon operasyonu, vatansever askerlere karşı yapılmış bir operasyondur. Ergenekon, altını çizerek söylüyorum, Türk Ordusu'nda Amerikan karşıtlarının tasfiyesidir. Nokta. Ve bir de ünlem koyuyorum.”

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Oğuzhan Asiltürk'ün bu çıkışı, FETÖ'cüleri öfkeden kudurtmuştu.

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Ömrü boyunca hiçbir şey yapmamış olsa bile...

Bu delikanlı, bu mert, bu cesur, bu hakkaniyetli tutumu nedeniyle...

Her kesim tarafından hayırla yâd edilmesi gereken bir isimdir Oğuzhan Asiltürk.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.