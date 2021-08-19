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Oğuzhan Asiltürk'ten 'Millî Görüş Hareketi Lideri' imzasıyla 'Afganistan' açıklaması

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabından, “Millî Görüş Hareketi Lideri” imzasıyla yaptığı açıklamada; Afganistan’daki son gelişmeleri değerlendirdi.

19 Dakika Önce
2021-08-19 07:08:00
Oğuzhan Asiltürk'ten 'Millî Görüş Hareketi Lideri' imzasıyla 'Afganistan' açıklaması

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabından, “Millî Görüş Hareketi Lideri” imzasıyla yaptığı açıklamada; Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Asiltürk'ün açıklaması şöyle:

"MÜSLÜMANLARIN SORUNLARINI KENDİMİZE AİT SORUNLAR OLARAK GÖRÜYORUZ"

"Kardeş Afganistan halkının tüm işgalci ve emperyalist güçlere karşı yaklaşık yarım asırdır süren mücadelesinin yakın şahidi olarak geçmişte Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile beraber Türkiye, Afganistan ve Pakistan'da çeşitli toplantılar düzenleyerek barışın ve kardeşliğin tesisi için çalışmalar yaptık. Milli Görüş Hareketi olarak, Afganistan'da olduğu gibi dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşayan Müslümanların sorunlarını kendimize ait sorunlar olarak görüyor ve kardeşlik hukuku içerisinde bu sorunların sebeplerini araştırıyor ve bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çözümler bulmaya çalışıyoruz.

"AFGAN HALKININ KENDİ İRADESİYLE YÖNETİM KURMASI ÇALIŞMALARINI MEMNUNİYETLE TAKİP EDİYORUZ"

Her şeyden evvel ülkenizde bulunan işgal gücü Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çıkarılması, Afgan halkının kendi iradesiyle kendi yönetiminin kurulması çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz. Bu yeni süreci Afganistan için yeni bir başlangıç olarak kabul ediyor ve geçmişte yaşanan ihtilaflar ve ardından gelen acılardan ders alarak kahraman Afgan milletinin barış ve iş birliğinin sağlandığı, adil bir yönetimin oluşturulduğu bir Afganistan görmeyi tüm kalbimizle arzuluyoruz.

"MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİ, AFGANİSTAN'IN YENİDEN KURULUŞ SÜRECİNDE DESTEKLERİNİ SUNMAYA HAZIRDIR"

Afganistan'ın meşru yönetiminin pek çok ülke ve uluslararası kuruluşlar tarafından da tanınmaya hazırlandığını gözlemliyoruz. BU çerçevede komşu İslam ülkeleri İran, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan başta olmak üzere kardeş Türkiye ve tüm dünya ile karşılıklı iyi niyete dayanan ilişkiler kurulacağına; adil, hakkı üstün tutan ve İslam ülkeleriyle birlik içinde, yeni ve güçlü bir Afganistan'ın kurulacağına inancımız tamdır. Milli Görüş Hareketi, geçmişte olduğu gibi bugün de Afganistan'ın yeniden kuruluş sürecinde desteklerini sunmaya hazırdır. Afganistan'la Türkiye asırlardan beri dost ve kardeştir. Yeni dönemde hak ve adalete dayalı bir nizam kuracağınız inancıyla Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum."

Ekran Resmi 2021-08-19 07.12.24

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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