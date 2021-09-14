Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası hastaneye kaldırıldı.

Parti'den yapılan açıklamada, Asiltürk'ün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, hastaneye kaldırıldı.

"CAMİAMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Partiden yapılan açıklamada, Asiltürk'ün bugün İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlandığı, Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındığı belirtildi. Doktorların gerekli tüm müdahaleleri yaptığı kaydedilen açıklamada, "Camiamız müsterih olsun, hamdolsun sağlık durumu şu an iyi durumdadır. Duamız ve temennimiz en kısa sürede tedavi sürecinin tamamlanarak taburcu olmasıdır." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.