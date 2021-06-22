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“Oğuzhan Asiltürk'e belden aşağı, belden yukarı demeden saldırdılar”

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na karşı 'kongre' harekâtı başlatmasına ilişkin bir yazı kaleme alan Ahmet Hakan, Asiltürk'e, bu hamlesi nedeniyle 'Belden aşağı, belden yukarı demeden saldırdıklarını' söyledi.

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Google News - Timeturk
22.06.2021 10:22:14
“Oğuzhan Asiltürk'e belden aşağı, belden yukarı demeden saldırdılar”

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na karşı 'kongre' harekâtı başlatmasına ilişkin bir yazı kaleme aldı. Hakan, Asiltürk'e, bu hamlesi nedeniyle "Belden aşağı, belden yukarı demeden saldırdıklarını" söyledi.

Hakan, yazısında, "Saadet Partisi'ni ‘Cumhur İttifakı'na yöneltmek gibi bir eylemlilik içine geçti ya... Belden aşağı, belden yukarı demeden saldırdılar adama. Arşivlere daldılar, geçmişini kurcaladılar, yalan dolanı servis ettiler, adını değiştirdiğini öne sürdüler, güya insanlık suçuymuş gibi 'Ermeni asıllı' olduğunu kanıtlamaya çalıştılar. Her türlü pislik, adilik, çirkinlik... Ne varsa boca ettiler yani" dedi. 

Hakan, "'Doğu'da pusu kültürü vardır, Batı'da düello kültürü vardır' tarzı ırkçılık kokan genellemelerden nefret ederim ama... Şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Bulanık suda balık avlama, arkadan vurma, bel altına inme, yalanları dolaşıma sokma, iftira üretme falan... Bizim siyaset tarzımız genellikle pusucudur maalesef" düşüncesini dile getirdi. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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