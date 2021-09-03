Oğuzhan Asiltürk bu açıklamaya çok şaşıracak

Fox TV'de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat'in konuğu olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisini Cumhur İttifakı’na taşımak isteyen Oğuzhan Asiltürk’ün söylem ve tezlerini çürütecek açıklamalar yaptı.

Cumhur İttifakı'na dahil edilmek istenen ve bu yönde Oğuzhan Asiltürk'ün yaptığı girişimlerle gündemde olan Saadet Partisi'nde yeni bir gelişme yaşandı.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat'in konuğu olan Karamollaoğlu, dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Yeniçağ Gazetesi'nin haberi...

Karamollaoğlu, seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi ile ilgili şunları söyledi; “Seçimlerde barajın olmaması gerekir. Milletin her kesiminin TBMM'de temsil edilmesi gerekiyor. Bir parti milletvekili çıkaracak kadar oy alıyorsa, mecliste de temsil edilmelidir. Seçim barajının yüzde 7 olması ya da 5 olması önemli değil. Bu bir bütün. İttifaklar, daraltılmış bölge sistemi vs. birçok şey konuşuluyor. Burada sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi gücünü gösterme çabası var. Bu bir çırpınıştır."

Karamollaoğlu sözlerinin devamında ise adeta Cumhur İttifakı'na kapıları kapatan ve Asiltürk'ün de tezlerini çürütecek anlamda açıklamalar yaptı.

Saadet lideri, "Daha önce vatandaşın arasına gidip dolaştığımda, ‘Daha önce Ak Partidekilerle beraberdiniz de şimdi niye ayrıldınız?' diye tepkilerle karşılaşıyordum. Bir defa şunu unutuyorlar. Şuna açıklık getirelim. Biz ayırılmadık. Onlar bizden ayrıldı. Erdoğan, Erbakan Hocamızın politikalarını tasvip etmediği için, ‘yeni bir açılım yapacağız' diye ayrıldılar. Kendisi 3 konuda yeni rota belirledi. 1. ‘Avrupa Birliği, bizim artık medeniyet projemizdir' 2. ABD ve İsrail stratejik müttefikimizdir, 3. Faizci kapitalist ekonomik sistemi de model olarak benimsedik' dediler. Bunlar bugün de değişmedi. Hatta öyle bir noktaya geldik ki dünyada bizden yüksek faizi olan 2 tane ülke var. Başka yok.” şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu'nun iktidar partisi için, ‘Erbakan'ın politikalarını tasvip etmediği için bizden ayrıldılar ve bugün de aynı noktadalar' ifadesi hem Asiltürk'e gönderme hem de Cumhur İttifakı'na kapıları kapatma olarak yorumlandı.

Karamollaoğlu'nun yaptığı bu vurgulamanın Milli Görüş tabanında duygusal etki yapabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Yeniçağ Gazetisi

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