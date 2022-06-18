Oğuz Haksever'den canlı yayında büyük gaf!

Tv100 Ana Haber spikeri Oğuz Haksever ana haber canlı yayının 19.00 kuşağında taciz iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey haberini sunarken büyük bir gafa imza attı.

Tv100 Ana Haber spikeri Oğuz Haksever canlı yayında eşine nadir rastlanan bir gafa imza attı. Haksever ana haberi sunarken, ünlü aktör Kevin Spacey'inin hakim karşısına çıkmasına ilişkin çok konuşulacak bir kelime kullandı.

Oğuz Haksever, sunduğu haberde "Kevin Spacey, üç yıllık soruşturmanın ardından Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da hakim karşısına s.çtı" dedi.

SOSYAL MEDYADA DA ÇOK KONUŞULDU

Haksever'in yaptığı gaf, sosyal medyada da çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar, Haksever'in daha önce yaptığı gaflara ithafen "Efsane geri döndü" ifadelerini kullandı.

Oğuz Haksever'in bu gafı NTV ile yollarını ayırmasına neden olduğu iddia edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı gafı akıllara getirdi.

Haksever o gafında da mikrofonun açık kaldığını fark etmemiş ve Erdoğan'ın Yassıada ziyaretinde sarf ettiği sözleri eleştirerek "neresi yaslı be canına okumuşsun" sözleri yayına yansımıştı.