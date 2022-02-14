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TIMETURK / GÜNDEM / OGS kaldırıldı!

OGS kaldırıldı!

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı. OGS etiketi olan araç sahiplerine ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek.

1 Saat Önce
2022-02-14 12:31:25
OGS kaldırıldı!

Karayolları Genel Müdürlüğü, ücretli olan yol ve köprülerde OGS ve HGS gibi iki ödeme sisteminin olmasının kafa karışıklığına neden olduğunu vurgulayarak artık sadece Hızlı Geçiş Sistemi(HGS)'nin olacağını açıkladı. Kullanıcılar HGS etiketini ücretsiz edinebilecek.

KGM'den yapılan açıklamada "Daha iyi hizmet verebilmek adına, 31 Mart 2022'den itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecek." denildi.

Yeni düzen 31 Mart 2022'den itibaren başlayacak. OGS etiketine sahip araç sahiplerinin bankalara giderek ücretsiz HGS etiketine sahip olacağını ve hesaplarının da buna dönüştürüleceği açıklandı.

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