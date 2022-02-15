Öğrencisini tekme tokat döven öğretmen hakkında karar!

Aksaray'da öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Aksaray'da 10 yaşındaki öğrencisi T.K.'yi dövdüğü için mesleğine son verilen Ali Rıza Y.'nin, 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava sonuçlandı.

Ali Rıza Y.'ye 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, geçen yıl 14 Aralık'ta Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., bir öğrencisinin, "Hocam, T.K. size küfretti" sözleri üzerine sınıftaki T.K.'yi koridora çıkarttı.

Ali Rıza Y., kendisine neden küfrettiğini sorduğu erkek öğrencisi T.K.'yi defalarca tokatlayıp boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden kurtardı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 gün iş göremez raporu alıp savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İL MİLLİ EĞİTİM'E MEMUR OLARAK ATANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladı.

Yürütülen adli soruşturma kapsamında Ali Rıza Y. hakkında, 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.