Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen müdür tutuklandı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ortaokul müdürü M.Ş. tutuklandı.
2022-02-22 23:14:05
Alaplı ilçesine bağlı Mollabey Köyü'nde bulunan Mollabey Ortaokulu'nda eğitim gören kız öğrenci, ailesine okul müdürü tarafından taciz edildiğini söyledi. Ailenin şikayeti üzerine öğrencisini taciz ettiği iddia edilen okul müdürü M.Ş. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA .
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