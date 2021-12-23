Öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Y. için istenen ceza belli oldu

Aksaray'da bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin koridora çıkarıp dövdüğü 5'inci sınıf öğrencisi T.K. ve ailesine psikolojik rehberlik hizmete verilmeyi başlandı. Başsavcılık ise 1.5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandığını ve dava açıldığını duyurdu.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğrencisi T.K.'ye (11) şiddet uygulayan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., hakkında iddianamenin hazırlandığını açıkladı.

İddianamede 1,5 yıla kadar hapis cezası istenirken yapılan açıklamada, ''Bugün itibariyle Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 23/12/2021 tarih, 2021/1755 Soruşturma, 2021/543 sayılı iddianamesi ile şüpheli öğretmen hakkında 'Beden ve Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı, Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuzu Kötüyü Kullanmak Suretiyle Basit Yaralama Suçundan' kanunda yazılı cezasının üst haddinden cezalandırılması talebi ile Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır'' denildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Aksaray'daki olay, 14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Yaşanan olayın ardından T.K., durumu babası Duran K.'ye anlattı. Duran K. da oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi. T.K.'ya aldığı darbeler nedeniyle 10 gün iş göremez raporu verildi. Ardından da savcılığa giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.