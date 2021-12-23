DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Margarini muma dönüştürün!
Dolar 10 liraya düştü!
Öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Y. için istenen ceza belli oldu
Makarnayı duvara atmayın, çünkü...
Hangi marketlerde fiyatlar düşürüldü? Hangi marketler ucuz?
Matcha çayı yağ yakmaya yardımcı oluyor!
Cinselliğe zarar vermeyen prostat ameliyatı
TCMB, 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' hesaplarına ilişkin uygulama talimatı yayımladı
Asgari ücret damga ve gelir vergisinden muaf mı? 2022 Asgari ücret vergi muafiyeti meclisten geçti mi?
15 bin öğretmen atama | Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 80 bin lira manevi tazminat kazandı
Karbonhidratlar yağlardan daha tehlikeli!
MÜSİAD'dan 10 maddelik iklim manifestosu
Dolar 10 TL olur mu? Bugün 1 dolar kaç TL? Dolar ne kadar düşecek?
Yılbaşı sofrasında neyi nasıl yemeliyiz?

TIMETURK / GÜNDEM / Öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Y. için istenen ceza belli oldu

Öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Y. için istenen ceza belli oldu

Aksaray'da bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin koridora çıkarıp dövdüğü 5'inci sınıf öğrencisi T.K. ve ailesine psikolojik rehberlik hizmete verilmeyi başlandı. Başsavcılık ise 1.5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandığını ve dava açıldığını duyurdu.

9 Dakika Önce
2021-12-23 14:15:50
Öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Y. için istenen ceza belli oldu

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğrencisi T.K.'ye (11) şiddet uygulayan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., hakkında iddianamenin hazırlandığını açıkladı.

İddianamede 1,5 yıla kadar hapis cezası istenirken yapılan açıklamada, ''Bugün itibariyle Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 23/12/2021 tarih, 2021/1755 Soruşturma, 2021/543 sayılı iddianamesi ile şüpheli öğretmen hakkında 'Beden ve Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı, Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuzu Kötüyü Kullanmak Suretiyle Basit Yaralama Suçundan' kanunda yazılı cezasının üst haddinden cezalandırılması talebi ile Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır'' denildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Aksaray'daki olay, 14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Yaşanan olayın ardından T.K., durumu babası Duran K.'ye anlattı. Duran K. da oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi. T.K.'ya aldığı darbeler nedeniyle 10 gün iş göremez raporu verildi. Ardından da savcılığa giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş