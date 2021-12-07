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TIMETURK / GÜNDEM / Öğrenci yurdunda vahşet; öğrencinin başını kesip, göğsünün üzerine koydu

Öğrenci yurdunda vahşet; öğrencinin başını kesip, göğsünün üzerine koydu

Antalya'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38), yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) (fotoğraftaki kişi) başını satırla kesip, göğsünün üzerine koydu.

10 Dakika Önce
2021-12-07 18:22:11
Öğrenci yurdunda vahşet; öğrencinin başını kesip, göğsünün üzerine koydu

Olay, saat 14.30 sıralarında, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan, Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde meydana geldi.

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Yurdun aşçısı İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı.

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Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Mehmet Sami Tuğrul'un, kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi.

YAYIN YASAĞI VE GİZLİLİK KARARI

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Antalya'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney'in yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u vahşice öldürmesine ilişkin haberlere, yayın yasağı getirildi. Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararda, habere ilişkin yayınların yasaklandığı ve gizlilik kararı alındığı kaydedildi. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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