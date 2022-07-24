OGM: 34 yangın kontrol altında

Orman Genel Müdürlüğü, bugün müdahale edilen yangınlarla ilgili açıklamada bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü bugün müdahale edilen yangınlarla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Son ateş sönene kadar savaşımız devam edecek" ifadeleri yer aldı.

OGM'nin twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün ülke genelinde 23 orman yangını ve 14 kırsal alan yangını ile mücadele ettik. 34 yangını kontrol altına aldık. Devam eden yangınlar; Kütahya/Emet, Manisa/Akhisar, Mersin/Toroslar. Son ateş sönene kadar savaşımız devam edecek" ifadelerine yer verildi.