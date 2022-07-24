DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,7842 ₺

EURO

18,1632 ₺

ALTIN

985,32 ₺

BİST

2.516,56 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / OGM: 34 yangın kontrol altında

OGM: 34 yangın kontrol altında

Orman Genel Müdürlüğü, bugün müdahale edilen yangınlarla ilgili açıklamada bulundu.

3 Saat Önce
2022-07-24 23:24:15
OGM: 34 yangın kontrol altında

Orman Genel Müdürlüğü bugün müdahale edilen yangınlarla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Son ateş sönene kadar savaşımız devam edecek" ifadeleri yer aldı.

OGM'nin twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün ülke genelinde 23 orman yangını ve 14 kırsal alan yangını ile mücadele ettik. 34 yangını kontrol altına aldık. Devam eden yangınlar; Kütahya/Emet, Manisa/Akhisar, Mersin/Toroslar. Son ateş sönene kadar savaşımız devam edecek" ifadelerine yer verildi.

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş