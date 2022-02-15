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Oğlunu, evlenmek istediği kıza karşı çıktığı için öldürmüş
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Oğlunu, evlenmek istediği kıza karşı çıktığı için öldürmüş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, oğlu Cavit Kara'yı (28) tabancayla öldüren Hüseyin Kara (62) ifadesinde, oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktığını, bu nedenle tartıştıklarını söyledi.

54 Dakika Önce
2022-02-15 16:16:59
Oğlunu, evlenmek istediği kıza karşı çıktığı için öldürmüş

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Menteşe ilçesi, Akkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin bahçesinde odun kıran Hüseyin Kara ile oğlu Cavit Kara tartıştı. Çıkan kavgada Hüseyin Kara, belinden çıkardığı tabancayı oğluna doğrultup, peş peşe ateşledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cavit Kara'nın boynuna ve kalbine isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirdiğini belirledi. Kara'nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"EVLENMEK İSTEDİĞİ KIZA KARŞI ÇIKTIM"

Hüseyin Kara da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kara, jandarmadaki ifadesinde; oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktığını, bu nedenle tartıştıklarını anlattı. Tartışma sırasında oğlunun kendisine hareket ettiğini iddia eden Kara, bu sırada sinirlerine hakim olamadığını belirterek eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. DHA .

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