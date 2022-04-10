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TIMETURK / GÜNDEM / Oğlu öldürülen anne: Katil, hakim karşısına damat gibi çıkmış

Oğlu öldürülen anne: Katil, hakim karşısına damat gibi çıkmış

Adana’da geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Gülşen konserini dinlemeye gelen Akif Ozan Özdoğan’ı (15) bıçaklayarak öldüren, 3 kişiyi de yaralayan M.C. (17) hakim karşısına çıktı.

17 Dakika Önce
2022-04-10 21:47:59
Oğlu öldürülen anne: Katil, hakim karşısına damat gibi çıkmış

M.C., “Ozan'ı bıçakladığımın farkında değildim” dedi. Duruşma sonrası konuşan Akif Ozan'ın annesi Emel Özdoğan ise “İçim her gün yanıyor. Sanık, hakim karşısına damat gibi giyinip çıkmış. Oğlum ise toprağın altında yatıyor. Adalete sığınıyorum” diye konuştu.

Olay, 29 Ekim 2021'de saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda meydana geldi. Akif Ozan Özdoğan ve ağabeyi Orçun Özdoğan (17), iki arkadaşıyla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahneye çıkan Gülşen'in konserine gitti. Özdoğan kardeşlerin arkadaşı Mustafa G. (17), konser alanında iki kız arkadaşını görünce yanlarına gitti. Kızlarla birlikte konsere geldiği öne sürülen Suriyeli M.C. ile Mustafa G. arasında tartışma çıkı. Tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede M.C., cebinden çıkarttığı bıçakla Mustafa G., Akif Ozan Özdoğan ve ağabeyi Orçun Özdoğan ile olayla alakası olmayan Z.Ç.'yi (16) yaralayıp kaçtı.

OZAN, KURTARILAMADI

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Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Karnından ve koltuk altından yaralanan Akif Ozan Özdoğan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.C.'yi Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

İKİ ÖLÜMCÜL BIÇAK DARBESİ

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede M.C.'nin Akif Ozan Özdoğan'ı iki ölümcül bıçak darbesiyle yaraladığı, bundan dolayı öldürme kastının olduğu belirtilerek, ‘kasten çocuğu öldürme, kasten çocuğu öldürmeye teşebbüs, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma, bulundurma' suçlarından yargılanması istendi. DHA .

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