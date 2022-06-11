Ödüllü camiiye yapılan restorasyona tepki yağdı

Muğla'da tarihi Çekmeköy Camii'nin restorasyon çalışması tamamlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, çalışmanın öncesi ve sonrasına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Muğla'daki tarihi Çeşmeköy Camii'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan çalışmaları duyuran Belediye Başkanı Osman Gürün, caminin eski ve yeni hallerini gösteren fotoğrafları da paylaştı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda caminin restorasyondan önceki ve sonraki haline de yer veren Gürün, "Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YAPI TARİHİ DOKUSUNU KAYBETMİŞ

Ancak Gürün'ün 'restorasyon' paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. Tarihi eserin tanınmayacak duruma geldiğini belirten sosyal medya kullanıcıları yapılanın restorasyon değil yenileme olduğunu söyledi. Bazı kullanıcılar ise “Restorasyon, eldeki malzemelerle mümkün olduğunca en az müdahale ile eseri ayağa kaldırıp geleceğe aktarmaktır. Belki ilk hali böyledir ama bu yapılan restorasyondan ziyade yenilemedir. Yapı dokusunu ve tarihselliğini kaybetmiş” tepkisi gösterdi.

2016'DA PROJEYE BAŞARI ÖDÜLÜ VERİLMİŞTİ

Öte yandan Çekmeköy Camii restorasyon çalışmasına Kasım 2016'da ödül verilmişti. Tarihi Kentler Birliği tarafından her yıl düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Ödülleri, 16-19 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 24. YAPEX Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı'nda dağıtılmıştı.

Tarihi Kentler Birliği'ne üye belediyelerin de katılımı ile gerçekleştirilen ödül töreninde Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne Datça Çeşmeköy Cami, Milas Pınarköy Cami ve Yatağan Cemil Toksöz Konağı restorasyon projeleri nedeniyle başarı ödülü verilmişti.