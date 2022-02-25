Odessa'nın işgali; Karadeniz'de Türkiye-Rusya ilişkileri gerilecek

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırıda hedef olan Ukrayna’nın liman kenti Odessa’ya dikkat çeken gazeteci Taha Dağlı, Odessa’nın işgalinin Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni bir gerginlik sebebi olacağını yazdı

Dağlı'nın “Karadeniz'deki risk artıyor, Türkiye ne yapmalı?” başlıklı bugünkü yazısından dikkat çeken paragraflar;

Odessa'ya yönelik saldırı hepsinden daha dikkat çekici. Karadeniz'in önemli limanlarından birisi. Putin'in aklında Odessa varsa, bu tehlikeli. Donbass'tan sonra ilk hedefi Odessa olabilir, öyle yaparsa Ukrayna'nın Karadeniz kıyılarını tamamen koparacaktır. Böyle bir hamle de Karadeniz'deki güvenlik riskini arttıracaktır. Ve bu durum en çok Türkiye'yi ilgilendirmektedir.

Putin'in olası hamleleri Türkiye-Rusya ilişkileri açısından son derece hayati riskleri beraberinde getiriyor. Karadeniz'deki güç dengelerini 2014'teki Kırım ilhakıyla değiştirmişti. Şimdi Odessa gibi bir adım atarsa bunu daha da ileriye taşıyacak. Karadeniz'deki güvenlik riskinin artması Türkiye-Rusya ilişkilerini de gerecek.

“Rusya, Türkiye'yi kaybetmek istemez”

Türkiye'nin pozisyonunda bir değişiklik yok. 2014'te Kırım ilhak edildiğinde buna karşı çıkmıştı, hala karşı çıkıyor. Buna Donbass'a yönelik işgal ve saldırılar da eklenmiş oldu. Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ettikçe, Türkiye'nin tepkileri de devam edecek, bu da Ankara-Moskova hattındaki gerginliği tırmandıracak.

Rusya şu anki denklemde Ukrayna karşısında son derece güçlü olsa da, attığı ve atacağı adımlar Türkiye için riskler barındırsa da bir gerçek var. O da Rusya'nın Türkiye'yi kaybetmek istememesi. Çünkü bu işlerin sonunda mutlaka bir masa kurulacak. Diplomasi işlediğinde Rusya, o masada Türkiye gibi güvenilir bir muhataba mutlaka ihtiyaç duyacak.

Haber7 .