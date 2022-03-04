O metne itirazlar yükseliyor… ‘Laiklikten utanan mahcup demokratlar’

6 muhalefet partisi genel başkanının “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metnine itirazlar yükseliyor. Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen 6 partinin liderine “laiklikten utanan mahcup demokratlar” göndermesi yaptı.

6 muhalefet partisi genel başkanının “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metnindeki ifadelere yeni tepkiler geldi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen bugünkü köşesinde mutabakat metninde “laiklik” ifadelerinin yer almamasını eleştirdi.

‘BUNLARI SÖYLEMEK İSTEMEZDİM'

“Laiklik olmazsa demokrasi de olmaz” başlıklı yazısına “Doğrusu bunları söylemek istemezdim.” ifadeleriyle başlayan Sirmen şöyle devam etti:

“Başlangıçta, çok kişi gibi beni de umutlandıran altı partinin bir araya gelerek güçlendirilmiş parlamenter sistem ile demokrasiye geçme gaye birlikteliğinin açıklanması üzerine yarınlarımız açısından daha umut aşılayıcı şeyler yazmak isterdim; bugünleri o iştah ile bekliyordum.

Ama ne yazık ki olamadı.”

‘LAİKLİKTEN UTANAN MAHCUP DEMOKRATLAR…'

Sirmen 6 partinin liderine “laiklikten utanan mahcup demokratlar” göndermesi yaptı:

“Laiklik konusunun netameli olduğunu, siyasal İslamın sürekli tartışmayı bu noktaya çekerek olayları saptırma amacıyla hareket ettiğini biliyoruz. Ama buna karşı çare, laikliğinden utanan mahcup demokratlar olarak kem küm etme değil, kavramın inanç özgürlüğüne, dine karşı olmadığını ve yoksulluğu sürekli artıran yolsuzlukların da çaresinin yine burada aranması gerektiğini açıkça anlatmaktır.

Eğer bu gerçek, bütün yaşadıklarımızdan sonra hâlâ da kavranmadıysa, 6 değil, 36 parti bir araya gelse demokrasi konusunda en ufak bir umut bile saflıktan da öte bir bekleyiş olur.

Gelecek seçimlerde, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı da olayın bu yönü karşısında önemini yitirir.”

BAYER'DEN ‘ATATÜRK'TEN NASIL SÖZ EDİLMEZ' YAZISI

Bayer dışında Hürriyet yazarı Yalçın Bayer de köşesinde 6 partiye karşı açıklama yapan ADD'yi taşıdı.

“Atatürk'ten nasıl söz edilmez!” başlıklı yazıda

“Beğeni ile karşılanan ve umut uyandıran sistemdeki mutabakat metninde, laikliğe, aydınlanma devrimlerine, iç cephe birliğinin nasıl sağlanacağına pek değinilmemiş, Anayasa'nın ilk 4 maddesi ve uluslaşma gibi önemli konulardaki duyarlığın vurgulanmamış ve özellikle Atatürk'ten söz edilmemiş olmasının önemli eksiklikler olarak dikkat çektiğini anımsatırken, ‘dostça bir uyarı' yapma gereği duyulduğu vurgulanıyor.” ifadeleri kullanıldı.

SİNAN MEYDAN NE DEMİŞTİ?

Tarihçi yazar Sinan Meydan “6 Partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Dönüş metninde gönderme yaptığı 1921 Anayasası olağanüstü dönemin savaş anayasasıdır. Henüz ortada laik Cumhuriyet yoktu.1921 Anayasasını bağlamından koparıp Cumhuriyetin kurucu anayasası 1924 Anayasasına DAR KALIP demek kabul edilemez” sözleriyle tepkisi dile getirmişti.

METİNDE NE VAR NE YOK?

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin ortak çalışması olan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metni 28 Şubat'ta genel başkanlar tarafından imzalandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal, törenin ardından imzaladıkları 48 sayfalık metni kamuoyuna duyurdu.

Metinde yer alan ve almayan kimi ifadeler dikkat çekti.

“Ülkemizde hiçbir zaman gerçek anlamda çoğulcu demokrasiye geçiş de mümkün olmamıştır” ifadelerinin ardından dikkat çeken bir cümle göze çarptı: “1921 Anayasası'nın nispeten kapsayıcılığının peşinden kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti, sonraki anayasalarında daha dar kalıplara girmiştir.” Bu sözlerle Atatürk liderliğinde yürürlüğe giren ve Cumhuriyetin ilk anayasası olan 1924 Anayasası da o “dar kalıbın” içine sokulmuş oldu.

Diğer yandan metinde “Atatürk” ve “Türk Milleti” adının hiç geçmemesi dikkat çekti.

Kaynak: veryansintv.com

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