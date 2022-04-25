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TIMETURK / GÜNDEM / O gün elektrikler kesik miydi? Bakan Dönmez ile Kılıçdaroğlu arasında sert tartışma!

O gün elektrikler kesik miydi? Bakan Dönmez ile Kılıçdaroğlu arasında sert tartışma!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu’na seslenerek “Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış” dedi.

2 Saat Önce
2022-04-25 07:56:19
O gün elektrikler kesik miydi? Bakan Dönmez ile Kılıçdaroğlu arasında sert tartışma!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından elektrikleri kesilen CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir iddiada bulundu.

Dönmez, “Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?” ifadelerini kullandı.

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Bakan Dönmez'in açıklamalarına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Erdoğan'ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!" ifadelerini kullandı.

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