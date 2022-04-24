Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi. Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" sorusunu yöneltti.

"O gece elektrikler gerçekten kesik miydi?"

Bakan Dönmez, "Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" sorusunu yöneltti.

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