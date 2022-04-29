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TIMETURK / GÜNDEM / O fabrika daha önce mühürlenmiş

O fabrika daha önce mühürlenmiş

Tuzla'da, 3 işçinin öldüğü 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasının 2021 yılının sonunda çalışma ruhsat olmadığı gerekçesiyle mühürlendiği ortaya çıktı.

2 Saat Önce
2022-04-29 22:27:49
O fabrika daha önce mühürlenmiş

Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında 13.00 sıralarında yaşanan patlama sonrası yangın çıktı ve 9 işçi yaralanırken 3 işçi ise hayatını kaybetti.

Patlamanın etkisiyle birçok iş yeri ve araçta hasar meydana geldi. Patlamada hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri ambulansla adli tıp kurumuna sevk edildi. Patlamanın yaşandığı fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığının belirlenmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından 2021 yılının sonunda mühürlendiği öğrenildi. DHA

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