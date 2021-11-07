'Nutuk’u arkasına alıp affedilmez terbiyesizliğini temize çekmeye çalıştı'

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun, şehit yakınına ağır küfür eden İYİ Parti’li Lütfü Türkkan ve parti yönetimi hakkında eleştirilerini yazdı

Coşkun'un ‘Baştan sona kadar Lütfü Türkkan olayı' başlıklı yazısı:

Önce çakarlı arabasını çocuğunun kullanması yüzünden epey konuşuldu. Sonra çiftliğini görüntüleyen gazeteciyi darp ettirmesi yüzünden gündem oldu. Arada yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımlarının yol açtığı bir sürü tatsızlıkları saymıyorum. Kısacası Lütfü Türkkan, İYİ Parti'nin vukuatlı ismi olup çıktı.

SIRADAN BİRİ DEĞİL

İYİ Parti açısından sıradan bir isim değil Lütfü Türkkan. Ta en başından beri Akşener'in yanında yer aldı. Finansal destek sundu partiye. Milletvekili seçildi. Partinin en önemli koltuğu olan Grup Başkanvekilliği'ne getirildi. Yani İYİ Parti'yi kıyısından köşesinden temsil etmiyor. Tam göbeğinden temsil ediyor.

KÜFÜR, KÜFÜR, KÜFÜR

Kardeşi İsa Gümren'i PKK terörüne kurban vermiş Tahir Gürmen, acılı bir şehit yakını. “Kardeşimin parçalarını topladım” diye haykırıyor Bingöl sokaklarında. Haklı ya da haksız, bir itirazı var Meral Akşener'e. Lütfü Türkkan işte tam bu noktada devreye giriyor. Tahir Gümren'i teskin etmeye çalışıyor. Başaramayınca da basıyor küfrü... “Senin bacını s....m” diyor. Videoyu defalarca izledim: Alenen ve resmen böyle diyor.

ÖNCE İNKÂR

Tepkiler gelmeye başlıyor hafiften... Lütfü Türkkan, ilk tepkilere karşı, “Belki kurtarırım” hesabıyla inkâr yoluna gidiyor. Sosyal medya hesabından şehit yakınını “birileri tarafından gönderilmiş provokatör” ilan ediyor, ettiği küfrü de sonuna kadar inkâr ediyor. Küfretmediğini, bunun yalan olduğunu söylüyor.

SONRA ÖZÜR

Tepkiler çığ gibi büyüyünce... Kendi cenahından da tepkilerin geldiğini fark edince... Gecenin bir yarısı çektiği videoyu paylaşmak zorunda kalıyor Lütfü Türkkan. Bu bir özür videosu. Ama hiç de ikna edici, hiç de esaslı pişmanlık içeren bir özür videosu değil. Çünkü Türkkan, genel başkanı Akşener'den ve partililerinden özür dilerken küfrettiği şahıstan özür dilemiyor. Bacısına küfrettiği şehit yakınından bir özrü esirgiyor.

NUTUK'A SIĞINIŞ

Doğru dürüst özür dilemediği o videoda dikkat çeken bir ayrıntı var. Kitaplık önünde çekilen videoda en dikkat çeken kitap Nutuk... Nutuk'u arkasına alıp yaptığı affedilmez terbiyesizliği temize çekmeye çalışıyor Lütfü Türkkan. Atatürkçülerin, “Arkanda Nutuk varsa şehit yakınına küfretmeye devam edebilirsin” diyebileceklerini varsayarak yapıyor bunu. Hiçbir Atatürkçünün bunu yemeyeceğini düşünmüyor. Atatürkçülerin ahlaki yaklaşımlarını küçümsüyor yani.

TAŞINMAZ YÜK

İYİ Parti açısından taşınmaz bir yük olmuştur Lütfü Türkkan... İYİ Parti gibi bir partinin, şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler eden birine mutlaka bir ceza kesmesi mukadder. Önemli olan şu: Ceza ağır mı olacak hafif mi?

VE HAFİF CEZA GELDİ

Dün saat 20.00 civarında Lütfü Türkkan'a cezayı kesti Akşener. Verilebilecek en küçük cezayı verdi: Grup başkanvekilliği görevinden aldı. Partiden atılması, hatta disipline sevk edilmesi bile söz konusu değil. Akşener, en baştan beri kendisine yol arkadaşlığı yapan Türkkan'ı feda edemedi yani.

Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.