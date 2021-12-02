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TIMETURK / GÜNDEM / Nureddin Nebati yemin etti

Nureddin Nebati yemin etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

27 Dakika Önce
2021-12-02 15:32:06
Nureddin Nebati yemin etti

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati'nin atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Nebati'yi kürsüye davet etti. Türk Telekom Reklamı

Nureddin Nebati, kürsüye çıkarak yemin etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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