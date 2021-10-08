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Nû Jîn belgeseli nedeniyle yargılanan Yönetmen Altay ve Anter’e verilen ceza belli oldu
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Nû Jîn belgeseli nedeniyle yargılanan Yönetmen Altay ve Anter’e verilen ceza belli oldu

Nû Jîn belgeselinin gösterimi nedeniyle yargılanan yönetmen Veysi Altay ve Dicle Anter'e hapis cezası verildi. Anter'e verilen ceza 6 bin TL'lik para cezasına çevrilirken, Altay'ın cezası da ertelendi.

1 Saat Önce
2021-10-08 09:06:24
Nû Jîn belgeseli nedeniyle yargılanan Yönetmen Altay ve Anter’e verilen ceza belli oldu

"Nû Jîn" belgeselinin gösterimi nedeniyle "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen yönetmen Veysi Altay ve belgeselin gösterimini yapan Batman Belediyesi Yılmaz Güney Sineması Müdürü olan ve daha sonra KHK ile görevinden ihraç edilen Dicle Anter'in davası, İstinaf Mahkemesi'nin bozması ardından yeniden görülmeye başlandı.

Altay ve Anter, Batman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına katılırken, avukat Mehmet Bahatır da duruşmada hazır bulundu.

Yapılan kimlik tespitinin ardından söz alan Bahatır, müvekkillerine yönelik suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, yurt dışı yasağının kaldırılmasını istedi. Bahatır'ın ardından konuşan yönetmen Veysi Altay, film afişinin suç olamayacağını belirterek, afişin filmin içinden alınmış bir fotoğraftan oluştuğunu söyledi.

Altay, "Yönetmen olarak var olan bir gerçeğin belgeselini çektik. Orada yaşananları çektik. Afişin propaganda olamayacağını söylüyoruz. Birçok yerde bu belgeseli çektik, suç sayılmadı ama burada suç sayıldı. O gün ilk tutanak tutan polis, suç unsuru bulamadığını belirtmesine rağmen bu sefer başka bir polis gönderilerek suç üretilmeye çalışıldı ve bu dava açıldı" ifadelerini kullandı.

Belediye çalışanı olarak o gün verilen talimatı yerine getirdiğini aktaran Dicle Anter ise, herhangi bir şekilde suç teşkil etmeyen belgeselin talimat ile suç unsuru haline getirilmeye çalışıldığını belirterek, birçok yerde yayınlanan belgeselin Batman'da illegalize edilmeye çalışıldığını söyledi.

Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, Dicle Anter'e 10 ay ceza verirken, bu cezayı 6 bin TL'lik para cezasına çevirdi. Altay'a ise 1 yıl 15 gün hapis cezası veren mahkeme, cezayı erteledi.

Anter ve Altay hakkında daha önce verilen yurt dışı yasağı da kaldırıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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