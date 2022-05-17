NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hayatını kaybetti

NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü.

Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından 2009'da en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV'nin beğenilen ekran yüzü Yurt, 39 yaşında hayata veda etti.

İstanbul'da 1983 yılında doğan Özlem Sarıkaya Yurt, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun oldu.

Mesleğe Habertürk televizyonunda başlayan Yurt, ardından 2010'da NTV'ye geçti.

Yurt, 2013'te anne olmuştu.

Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi, yarın Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. AA