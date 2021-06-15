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Normalleşme ile birlikte düğünlerde yeni dönem başlıyor

Düğün ve nikah törenlerinde bugün itibarıyla davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlandı.

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15.06.2021 18:13:05
Normalleşme ile birlikte düğünlerde yeni dönem başlıyor

Nikah törenleri ile düğünlerin 1 Haziran tarihinde başlamasının ardından, kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı.

Buna göre, davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen 'azami 100 davetli' sayısı da sonlandırılacak.

Öte yandan, kısıtlamalar kapsamında 21.00 itibarıyla düğünler sona erecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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