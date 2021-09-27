DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ünlü analist uyardı! 'Bitcoin'de kritik bir ay'
Nahda Hareketi'nden istifalar sürüyor
İstanbul Filarmoni Derneği'nde taciz skandalı
HDP'den 11 maddelik 'Demokrasi Tutum Belgesi'
Seçimi kazanan SPD'li Scholz, hangi partilerle hükümet kuracağını açıkladı
Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı aylık 3049 lira
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'dan gençlere çağrı
Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 70’i Malatya’dan
Olaf Scholz kimdir? Olaf Scholz Almanya'nın yeni başbakanı mı olacak?
Erbakan: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız
Konya Ovası'ndaki obruklar yerleşim yerlerini tehdit ediyor
DGS 2021 ek tercihler başladı mı? DGS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?
THY, günlük 1200 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı
Genç badmintonculardan 6 madalya
2021 DGS ek tercih ne zaman? DGS ek yerleştirme yapılacak mı? DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

TIMETURK / GÜNDEM / Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'dan gençlere çağrı

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'dan gençlere çağrı

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan gençlere, insanlığa faydalı olmak için araştırma yapmaları tavsiyesinde bulundu.

1 Saat Önce
2021-09-27 12:02:14
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'dan gençlere çağrı

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan gençlere, insanlığa faydalı olmak için araştırma yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sancar, 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen kendi alanında dünyanın en büyük festivali TEKNOFEST kapsamında, Dış Hatlar Terminali'ne kurulan TEKNOFEST Take Off İstanbul Sahnesi'nde gençlerle buluştu.

Sancar'ı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar karşıladı.

Bakan Mustafa Varank da tarihi buluşmaya ilişkin önemli anları bir video mesajla paylaştı.

Varank, mesajında "Aziz Sancar Hocamız, bilim ve teknoloji sevdalısı gençlerle buluştu. Teknoloji meraklılarının birbirinden ilginç sorularına samimi cevaplar verdi. Her cümlesi dinlemeye değerdi." ifadelerini kullandı.

"Uzaydan virüs gelme ihtimali 10 üzerinden eksi 19"

Katılımcılar, TÜBİTAK'ın düzenlediği, "Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlerle Buluşuyor" adını taşıyan programa yoğun ilgi gösterirken, Sancar, meraklı öğrencilerin sorularını samimiyetle yanıtladı.

Nobel ile ilgili bir soru üzerine Sancar, "Nobel yapma yoluna çıkmayın. Bir şeyi keşfetmek için insanlığa, Türkiye'ye faydalı olmak için araştırmalar yapın. Nobel bunun bir yan ürünüdür." değerlendirmesinde bulundu.

"Uzayda karşılaşabileceğimiz virüs ya da mikrop dünyaya getirildiği zaman insanların buna vereceği tepki nasıl olur sizce?" sorusuna, Sancar'ın "Öyle bir şey olma ihtimali 10 üzerinden eksi 19." yanıtı salondakilerce alkışlandı.

Sancar, bir gencin "Dünyaya nam salmış Prof. Dr. Aziz Sancar, 16 yaşındaki Aziz'e ne söylemek ister?" şeklindeki sorusunu, "Ona milli takımda oynamayı bırak, çalış derim." şeklinde yanıtladı.

"Etik, bilimsel çalışmaların önünde bir engel değil mi?" sorusu üzerine ise Sancar, şunları kaydetti:

"Biyoetik önemli. 'Ben buluş yapacağım' diyerek hayvanlara eziyet edemezsiniz. İnsanlar üzerinde Naziler, Hitler deney yaptı. İnsanlar üzerinde deney yapamazsınız. İnsanın özgürlüğü, insanın değeri her şeyden daha önemli."

Toplantının sonunda TÜBİTAK Başkanı Mandal, Aziz Sancar'a, 24 yaşındayken doktora bursu için TÜBİTAK'a yaptığı başvurunun çerçeveletilmiş halini hediye etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN