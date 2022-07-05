Niyazi Özcan'ın cenaze namazı ne zaman kılınacak? Niyazi Özcan ne zaman defnedilecek? Niyazi Özcan kimdir?

Niyazi Özcan'ın cenaze namazı ne zaman kılınacak? 22. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan, 73 yaşında yaşamını yitirdi. Sevenlerini derinden etkileyen ölümü, cenaze detayları merak ediliyor. Niyazi Özcan ne zaman defnedilecek? Niyazi Özcan kimdir? İşte detaylar...