Nişanyan: ABD ile birlikte Türkler de Rusya'nın üzerine çullandı

Rusya devlet başkanı Putin’in eski SSCB ülkesi olarak tanımladığı Ukrayna krizi tartışmaları sürerken, yazar Sevan Nişanyan da Ukrayna-Rusya krizini SSCB dönemine vurguda bulunarak değerlendirdi.

SSCB'nin dağılma sürecini hatırlatan yazar Sevan Nişanyan, videonun ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"ABD ile birlikte Türkler de dağılan SSCB'nin üzerine çullanmıştı"

“Batı dünyası, özellikle Amerikalılar, Amerikalılarla birlikte Türkler, Almanlar ve diğerleri bir çapulcu ordusuyla Rusya'nın üzerine çullandı. Ne kadar maceracı, soyguncu, fırsatçı, dolandırıcı varsa Rusya'nın doğal kaynaklarını, sanayi ürünlerine ve tesislerine, sanat koleksiyonlarına, hazinelerine, Rusya'nın kadınlarına çökmek için güruh halinde Rusya'nın üzerine yürüdüler. Eski komünist rejimde mevkiler elde edenler de bu yağmaya katıldılar. Fırsat bulunca insanlar yağmalar. Sonuç olarak Rus toplumu kapitalizmin çirkin yüzüyle tanışma fırsatı buldu. 2000 yılına doğru doğal bir refleksle Rus toplumu bu durumu önleme çalışmasına girdi. Bunun anlamı, “kardeşim burası yağmalanacaksa siz yağmalamayacaksınız, biz yağmalayacağız…” Yani bütün bir Rus sınıfını, Rus elitini tasfiye edemezsiniz, yok sayıp ülkeyi ele geçirmezsiniz. İnsanlar gelip seni yağmalıyorlarsa, buna karşı yeri geldiğinde şiddet kullanmak zorundasın. İşte o şiddetin adı Rus oligarkları, Rus mafyaları olarak tescil edildi. Yeltsin yıllarının bu yağma süreci Batı dünyasında şiddetli bir tepkiyle karşılandı…” .