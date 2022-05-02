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Nişanlı çift, evde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu

İzmir'in Dikili ilçesinde, Damla Akyıldız (37) ile nişanlısı Mustafa Burçin Akı (49), kısa süre önce kiraladıkları dairede tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Jandarma, Akyıldız'ın Akı'yı vurduktan sonra yaşamına verdiği üzerinde duruyor

46 Dakika Önce
2022-05-02 18:27:50
Nişanlı çift, evde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Çandarlı Mahallesi 27 Sokak'ta bulunan sitedeki bir daire meydana geldi. Karşıyaka'da yaşayan nişanlı oldukları öğrenilen akaryakıt istasyonu çalışanı Damla Akyıldız ile kuru temizlemecide çalışan Mustafa Burçin Akı'dan 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çiftin son olarak Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde kısa süre önce kiraladıkları eve gittiği belirlendi. Jandarma ekipleri dün akşam çilingir yardımıyla eve girdi. Akyıldız ile Akı kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Ekipler, yaptıkları inceleme sonrası Akyıldız'ın Akı'yı vurduktan sonra aynı tüfekle intihar ettiği üzerinde duruyor. Savcının incelemesinin ardından Akyıldız ve Akı'nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKI TOPRAĞA VERİLDİ

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İzmir'in Dikili ilçesinde nişanlısı Damla Akyıldız (37) ile birlikte tüfekle vurulmuş olarak cesedi bulunan Mustafa Burçin Akı (49) için Soğukkuyu Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Akı'nın kuzenleri ve arkadaşları katıldı. Cenaze, kılınan namazın ardından Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi. DHA .

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