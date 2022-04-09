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TIMETURK / GÜNDEM / Nisa bebekten sevindirici haber

Nisa bebekten sevindirici haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor' dedi.

2 Saat Önce
2022-04-09 00:06:26
Nisa bebekten sevindirici haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te terk edilmiş bulunan Nisa Mihriban bebeğin, hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki verdiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nisa bebeğin durumunda gelişme: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

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