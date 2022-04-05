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TIMETURK / GÜNDEM / Nisa bebekten acı haber!

Nisa bebekten acı haber!

İstanbul Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz süt annelik yapmıştı. 'Nisa Mihriban' adı verilen bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

38 Dakika Önce
2022-04-05 13:15:26
Nisa bebekten acı haber!

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti.

Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü.

Terk edilen bebeğe süt anne olan sağlık çalışanı sosyal medyada gündem oldu
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Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Bebeğin bu sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi.

Bebeğini terk eden Ebru S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. .

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