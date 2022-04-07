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TIMETURK / GÜNDEM / Nisa bebeğin bakıcısının ifadesi ortaya çıktı

Nisa bebeğin bakıcısının ifadesi ortaya çıktı

Pendik'te boş bir arazide bulunan ve Nisa Mihriban adı verilen bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

2 Saat Önce
2022-04-07 00:25:04
Nisa bebeğin bakıcısının ifadesi ortaya çıktı

Çocuk bakımevinde ihmal iddiasıyla ifadesi alınan bakıcı D.Y.'nin, "Nisa bebeği besledim ve daha sonra götürüp yatağına bıraktım. Yatağına bıraktığımda herhangi bir sorun yoktu" dediği öğrenildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Pendik'te boş bir arazide bulunduktan sonra Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı 3 aylık Nisa Mihriban bebek, kaldığı çocuk bakımevinde 31 Mart'ta fenalaşarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastane başhekimliği dün akşam, Nisa bebeğin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğuna ilişkin bir açıklama yaptı.

"YATAĞINA BIRAKTIĞIMDA HERHANGİ BİR SORUN YOKTU"

Bakımevinde ihmal iddiasıyla ilgili olarak görevli D.Y.'nin ifadesi alındı. D.Y.'nin "Ben Nisa bebeği besledim ve daha sonra götürüp yatağına bıraktım. Yatağına bıraktığımda herhangi bir sorun yoktu. Boğazına bir şey kaçıp kaçmadığıyla ilgili bilgim yok" dediği öğrenildi. Bakıcı ifadesinin ardında serbest bırakıldı. DHA .

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