Nilüfer, yardım çağrısına karşı olduğunu açıkladı

Sanatçı Nilüfer, sosyal medyada paylaşılan Help Turkey etiketine tepki gösterdi.

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede sekizinci güne girdi...

Devlet, mücadelede tüm imkanlarını seferber ederken yangınların büyük bir kısmı söndürüldü.

Devletin orman yangınlarıyla topyekün mücadelesi tüm hızıyla sürerken, sosyal medyada dün gece Help Turkey ve Global Call etiketi gündeme oturdu.

Türkiye'nin mücadelede yeterli imkana sahip olmasına rağmen ülkeyi çaresiz göstermek için hazırlanan bu kampanya, şüphe uyandırdı.

TÜRKİYE'NİN GÜCÜ KÜÇÜMSENDİ

Sanatçısından siyasetçisine kadar binlerce hesap, bu etiketler altında toplanarak dünyaya, Türkiye'nin gücünü küçük düşürerek yardım çağrısı yaptı

Etikete destek olanların dışında karşı çıkan birçok isim de vardı.

Ünlü sanatçı Nilüfer Yumlu da yardım çağrısına karşı olduğunu söyledi.

Nilüfer, neden bu çağrıya destek vermediğini şu ifadelerle açıkladı;

"MİLLİ DUYGULARIMI YARALIYOR"

“Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi milli duygularımı yaralıyor. Benim içime sinmedi ve paylaşmadım. Bunu yapacaksa diplomatik yollarla devlet yapmalıdır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.