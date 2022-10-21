Nihat Hatipoğlu: Kızlarınızı zorla evlendirmeyin

İlahiyatçı yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu: İnsanlar mutsuz ve tedirgin olmak için değil, bilakis mutlu ve mesut olmak için yuva kurarlar. Kızını veya oğlunu zorla evlendiren baba veya anne Allah katında zalim olmuş olur.

TIMETURK | HABER MERKEZİ İlahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, “Kızını veya oğlunu zorla evlendiren baba veya anne Allah katında zalim olmuş olur” dedi. Hatipoğlu, bugünkü Sabah gazetesinde yayımlanan yazısında Baba, kızını sevmediği biriyle evlendirirse günahkâr olur mu?” sorusuna cevap verdi. PERGAMBERİMİZ ZORLA EVLENDİRMEYE KARŞIYDI Hatipoğlu, cevabında şu ifadeleri kullandı: Baba, evladını sevmediği biriyle evlendirmesin. Zira birbirlerine ısınmadan, sevmeden, ortak noktalar bulmadan evlenen iki kişinin mutlu bir yuva kuramayacağı ortadadır. İnsanlar mutsuz ve tedirgin olmak için değil, bilakis mutlu ve mesut olmak için yuva kurarlar. Kızını veya oğlunu zorla evlendiren baba veya anne Allah katında zalim olmuş olur. Baba veya anneye düşen şey, çocuklarını mutlu edecek bir adım atmalarıdır. Elbette çocuklarına birilerini tavsiye edebilirler, ama zorla evlendiremezler. Hz. Peygamber Efendimiz, kızların zorla evlendirilmelerine karşı gelmiştir. .