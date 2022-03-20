Nihat Genç’ten Babacan’a: Hamamda tellak yapmayacağın adam…

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Ergenekon ve Balyoz davaları ile ilgili sözlerine bir tepki de Nihat Genç'ten geldi. Nihat Genç, Babacan'a, casusluktan tutuklanan yardımcısını hatırlattı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan‘ın Ergenekon ve Balyoz davaları ile ilgili açıklamalarına bir tepki de yazar Nihat Genç‘ten geldi.

Nihat Genç sosyal medya hesabından Babacan'a şöyle seslendi:

“Sayın Babacan, Ergenekon-Balyoz operasyonları onlarca yıl sürdü hala sürüyor, binlerce soylu subayın kadınlarının yatak odalarına çocuklarının bilgisayarlarına kadar her yer arandı ve milyonlarca sayfalık dosyada tek bir hukuki belge bulunamadı, ancak..”

“Senin partinin kurucusu ve danışmanın, bismillah demeden, daha ilk gün, kameralar önünde askeri bilgileri yabancılara satıp para alırken suçüstü yakalandı! Osmanlı hamamında tellak yapılmayacak adamları parti başkanı yaparsan hala böyle utanmadan konuşur!”

BABACAN BİLKENT'TE NE SÖYLEMİŞTİ?

Bilkent Üniversitesi'ne konuk olan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ergenekon ve Balyoz davaları ile ilgili sözleri tepki çekmişti.

Ali Babacan, “Sırf FETÖ'cüler bunlarla uğraşıyor diye onlara ak pak diyemeyiz” diyen Babacan, “TSK içinde böyle yapılanmalar yok diyemez” ifadelerini kullandı.

Kuzey isimli öğrenci, Babacan'a şu soruları yöneltti:

“– 2009'dan itibaren Ergenekon ve Balyoz gibi belli davalar görüldü. Bunların kumpas olduğu ortaya çıktı. Siz bunların kumpas olduğunun farkında mıydınız yoksa kandırıldınız mı? Farkındaysınız neden sesinizi çıkarmadınız? Siz ve partiniz kandırıldıysanız bu kadar kandırılmaya meyilliyken bizim size iktidarı teslim etmeyi nasıl bekliyorsunuz?

“– O dönem bu davalar yürürken, yargıya sızmalar varken Adalet Bakanı Sadullah Ergin'di, şimdi partinizde. Sadullah Ergin gençlere nasıl umut vadedebilir.”

Babacan sorulara şöyle yanıt verdi:

“Bu konuda sağlıklı bir süreç yürütülemedi. Bir dönem FETÖ etkisiyle hepsi hapse atıldı. Sonra başka bir dönem geldi bunların tamamı suçsuzdur denildi. Biz bu iki yaklaşımın da doğru olmadığını düşünüyoruz. Malesef TSK içinde bu tür bir zihniyet olmuştur. Devlet bunlarla gerekli mücadeleyi etmelidir. Sırf FETÖ'cüler uğraşıyor diye bunlara ak pak diyemeyiz.”

Sadullah Ergin'le ilgili soruya da şöyle yanıt verdi:

“Genel başkan yardımcımız Sadullah beyin Adalet Bakanlığı'nı bıraktığı gün kendi kadrolarının tamamı şu anda önemli görevlerde devam etmektedir.”

Kaynak: veryansintv.com .