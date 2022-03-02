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Nihat Genç: İnsanların en adisi vatanını satandır

Yazar Nihat Genç, geçtiğimiz gün 6 parti genel başkanının bir araya gelerek imzaladıkları ortak metin protokolüne ilişkin sert eleştiride bulundu

28 Dakika Önce
2022-03-02 17:57:23
Nihat Genç: İnsanların en adisi vatanını satandır

Yazar Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 6 partinin imzaladığı ortak metinde “Atatürk, laiklik, Türk Milleti” ifadelerine yer verilmediğine dikkat çekerek tepkilerini dile getirdi.

Genç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet'ten ne istediniz, devrimlerin hangisini beğenmediniz, 'herkes hukuk karşısında eşittir'in neresi 'dar kalıp'mış, laiklikten, Atatürk'ten, Türk Milleti lafzından ve egemenliğinden tek satır neden yok, ey altı imza, insanların en adisi vatanını satandır, unutmayacağız!”

genc-6-parti .

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