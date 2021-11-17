Nihat Genç: 'Fetullah Gülen öldü haberi doğruysa büyük müjde'

Gazeteci yazar Nihat Genç, bugün sosyal medyada gündem olan FETÖ elebaşı Gülen’in zehirlenerek öldüğüne ilişkin haber ve iddialarla ilgili olarak yorumda bulundu

‘Fetullah Gülen öldü' iddiası

Sosyal medyada Gülen'in zehirlendiği yönünde Avukat Burak Bekiroğlu, “Fetulahın Zehirlendiği kesin. Ölüp ölmediği belli değil. Devamı intihar vakası kesin, kimin intihar edip etmediği veya zehirleyen kişiye mi zarar verdikleri ve intihar süsü verdikleri belli değil. Dün gerçekleşen olaylardaki iki vaka sonucu ölüm var mı? Yok mu? Açıklasınlar.” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Aynı paylaşım hakkında Türkiye gazetesinden Fuat Uğur ise, “Galiba geberdi. İnşallah. Ümit Akdemir bilgi kaynağını yokladı. Mesajları okuyor ama cevap vermiyormuş. Demek durum çok ciddi. Burak Bekiroğlu en içeriden bilgileri aktarıyor. Haydi bakalım."

Genç: ‘Doğruysa, büyük müjde'

Gazeteci Genç, iddialar hakkında şu yorumda bulundu:

“Ortalıkta Fethullah Gülen zehirlendi haberi, doğruysa, büyük müjde, hala umudum var, intikamımızı acı acı almak için sürüne sürüne inleye inleye gebermesi için gıdım gıdım yedirmişlerdir, inşallah! Asırlar geçse Türk Milletine ihanet edenler affedilmeyecektir!”

Bekiroğlu, FETÖcü Türkyolu'na sordu: Nerede Fetulah?

Öte yandan iddialarla ilgili paylaşımlarını sürdüren Avukat Bekiroğlu, son paylaşımlarında FETÖ elebaşının bir video mesajını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Cevdet Türkyolu açıklama yapmak zorunda kalmış. Sağlıklıyız demiş. Peki nerede Fetulah? Bunca yıldır çıkıp açıklama yapmış biri değilsin. Ne bu panik hali uzun Cevdet. Yanında ki adam Fetulahı zehirlemiş. Fetulahı konuşturamadılar seni mi konuşturdular.”

Bekiroğlu'nun diğer paylaşımı ise şöyle:

FETÖ Firarisi Önder Aytaç diyor ki; “çok yakında Fetulahın sağlıklı görselleri paylaşılacakmış”. Yani sağlıksız çünkü dün zehirlendi ve şu an konuşma yetisini kaybetti… Neden çok yakında? Hemen yayınlasanıza. Neden görseller? Canlı yayın yaptırsanıza.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.