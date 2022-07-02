Nihat Doğan aday olabileceği partiyi açıkladı

2023 yılında siyasete gireceğini açıklayan şarkıcı Nihat Doğan, 'Siyasete girmek için zamanımın geldiğini düşünüyorum. 2023'te aday olacağım' dedi. Öte yandan Nihat Doğan’ın siyaset çıkışana ise sosyal medyadan tepki geldi.

"Haber Bahane" programının konuğu olan şarkıcı Nihat Doğan, "2023'te aday olacağım. HDP'den de aday olabilirim" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Ben Kürtüm ve Kürtçe konuşmak istiyorum dediğim zaman bölücü oluyorum. Biz bu ülkeyi beraber kurduk, biz Kürtüz, biz varız demenin neyi bölücülük? HDP meşru bir parti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bundan 20 sene önce bölücülükle suçlanmak suretiyle şiir okudu diye cezaevine attılar. Kimin terörist olduğuna bırakın da yargı karar versin. Hukuka sonuna kadar inanıyorum. Bu kara günlerden geçeceğimize inanıyorum. Türkiye'nin tamamen anayasal ve hukuk devleti olması gerektiğine inanıyorum. Ben de bu yüzden mücadele ediyorum. HDP'nin terörist olup olmadığına biz niye karar veriyoruz? Bu ülkede yargı var savcılar var. Bırakalım da herkes kendi işini yapsın. Bu ülkede Türkler nasıl siyaset yapıyorsa, MHP nasıl siyaset yapıyorsa bırakın HDP de siyaset yapsın. İktidarlar geçici, yargı kalıcıdır."

Öte yandan Nihat Doğan'ın siyaset çıkışana sosyal medyadan da tepki geldi;

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