DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Müjdat Gezen, yayın yasağını Uğur Dündar'ın bal mumu heykeliyle konuşarak protesto etti
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Ortaöğetim Başarı Puanı nasıl hesaplanır? OBP nedir? Lise diploması 70-80 olan öğrenciye kaç puan Ortaöğretim Başarı Puanı verilir?
Rus diplomatlar Ukrayna’yı terk ediyor
Piyanist Büşra Kayıkçı: İlhamı beklemek yerine bazen ona gideriz
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nedir? Ortaöğretim Başarı Puanı nasıl hesaplanır?
Piyasaların gözü kulağı Bakan Nebati’nin bugün açıklayacağı yeni ekonomi paketinde
Gözler Ankara'da gerçekleştirilecek kritik toplantıda
Bir uyarı da Kanada’dan: Ukrayna’yı terk edin!
'Hey gidi Ahmet Necdet Sezer, hey! İntikamın çok acı oldu'
Çin’den Pfizer'ın koronavirüs ilacına acil kullanım onayı
Nevşin Mengü'nün anketi sosyal medyada gündem oldu
Der Spiegel flaş gelişmeyi duyurdu: 'Savaş 16 Şubat'ta başlayacak'
Altın fiyatları yükselişe geçti
Kanada'daki eylemler Fransa'ya sıçradı: Binlerce araç yollarda!

TIMETURK / GÜNDEM / Nevşin Mengü'nün anketi sosyal medyada gündem oldu

Nevşin Mengü'nün anketi sosyal medyada gündem oldu

Kılıçdaroğlu, 'Elektrik zamları geri çekilene kadar faturamı ödemeyeceğim' demişti. Gazeteci Nevşin Mengü de CHP liderinin bu açıklamasına vatandaşların destek verip vermediğiyle ilgili Twitter hesabından bir anket yayınladı. Mengü anketten istediği sonucu alamayınca, sosyal medyada gündem oldu.

2 Saat Önce
2022-02-12 08:41:30
Nevşin Mengü'nün anketi sosyal medyada gündem oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada elektrik zamları geri çekilene kadar faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu.

Yeni Şafak'ın aktardığı habere göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun bir talimatı olmadığını bu durumun kişisel bir protesto olduğunu belirterek "Bu onun kişisel protestosudur. Adalet yürüyüşüne başladığı gibi tek başına başlamıştır. İlerleyen günlerde bizlere bir çağrısı olursa memnuniyetle ve mutabakatla hep birlikte uyacağız" dedi.

ANKET YAPTI ELİNDE PATLADI

CHP liderinin elektrik protestosunun tartışmaları sürerken, gazeteci Nevşin Mengü de Kılıçdaroğlu'na vatandaşın destek verip vermediğiyle ilgili Twitter'da bir anket başlattı.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün sosyal medyada yaptığı ankette "Kemal Kılıçdaroğlu zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. Siz de bu eyleme katılır mısınız?#Bende Ödemiyorum der misiniz?" sorusu soruldu.

Ekran Resmi 2022-02-12 08.50.23

KILIÇDAROĞLU DESTEK GÖRMEDİ

294 bin 440 kullanıcının oy verdiği anket sonuçlarına göre yüzde 76,6'lık kesim CHP liderine destek vermeyeceğini belirtti. Yüzde 22,4'lük kesim ise protestoya katılabileceğini ifade etti.

Ekran Resmi 2022-02-12 08.51.12

Anket sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Anket sonuçlandı. Soru, insanların Kılıçdaroğlu'nun eylemine destek verip vermemesi değil, bu tür bir eyleme fatura ödemeyerek katılıp katılmayacakları. Çoğunluk ben faturamı öderim demiş, ancak faturamı öderim diyenler arasında Kılıçdaroğlu'nun tavrını doğru bulanlar da var" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Anket sonuçları sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kullanıcılar "İstediği cevabı alamadı, Kılıçdaroğlu'nun provakasyonuna destek bulamadı" şeklinde yorumlarda bulunarak Mengü'yü tiye aldı.

HH-1_1

HH-2

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş