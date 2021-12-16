Nevşin Mengü: Dolar sizin orada da 15 TL değil mi ey New York Times!

Gazeteci Nevşin Mengü, New York Times'ta yer alan haberi paylaştı, 'Dolar her yerde 14 lira' diyen vatandaşın sözlerini hatırlattı.

Kasımpaşa'da bir kahvehanede ekonomik krizi değerlendiren vatandaşın, “Amerikan Doları dünyanın her yerinde 14 lira” tespitinde bulunması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.

Gazeteci Nevşin Mengü, vatandaşın bu sözlerini New York Times'ın Türkiye'deki ekonomiye ilişkin hazırladığı haberi paylaşarak ti'ye aldı.

NYT'nin Türkiye'deki vatandaşların uzun ekmek kuyrukları oluşturması ve fırıncıların yapılan son fiyat artışlarının ardından ekmek yapmaya devam edemeyeceklerine yönelik açıklamasının yer aldığı haberi paylaşan Mengü, "Dolar sizin orada da 15tl değil mi ey New York Times! Neyin artizliğini yapıyon!" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.