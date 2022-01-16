Nevşin Mengü'den 'Millet İttifakı'na eleştiri: İşler hiç de öyle süt liman değil

Gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü, Millet İttifakı'nın seçim için aday açıklamaması konusunda eleştirilerde bulundu.

Gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü, FOX TV'de Doğan Şentürk moderatörlüğünde yayınlanan 'Orta Sayfa' programına katıldı. Programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mengü, "Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse Millet İttifakı'nın içinde işler hiç de öyle süt liman değil" ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerine az bir zaman kalmasına rağmen henüz aday göstermeyen Mengü, Millet İttifakını eleştirdi.

Mengü şu ifadeleri kullandı:

"Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse Millet İttifakı'nın içinde işler hiç de öyle süt liman değil." diyen Mengü, "Bir de 'Biz prensiplerde anlaşalım da aday bir detay' diyorlar ya... Aday bir detay falan değil kardeşim. Bu sistemle gidilecek seçime. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Sen daha bir isim bulamıyorsun. Önce bir ismi, lideri bulacaksın. Diceksin ki 'Ahmet bizim adayımız. Bunun yardımcısı da Mehmet, Ayşe... Bizim programımız bu. Ortada hiçbir şey yok. Esrarengiz bir şekilde, 'Metin üzerine çalışıyoruz' diyorlar ama ortada belli bir şey yok. Ne yapacakları belli değil. Erken seçim Millet İttifakı'nın şu halinde olmasın daha iyi."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.